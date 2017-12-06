Азербайджан и Россия имеют хорошие перспективы для сотрудничества по обеспечению кибербезопасности – президент Алиев

Наличие хороших перспектив для развития сотрудничества с Россией в вопросах обеспечения кибербезопасности отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Россия-24», сообщает сайт главы государства.

«Азербайджан успешно развивается, растет его роль в региональных и международных вопросах. Наша страна обладает большим потенциалом. Естественно, что наша страна может столкнуться с такой опасностью. Мы открыты для сотрудничества со всеми нашими союзниками. В этом направлении имеются хорошие перспективы сотрудничества с Россией. Мы знаем, что в России уделяют большое внимание кибербезопасности», - заявил И.Алиев.

По его словам, соответствующие структуры Азербайджана тесно работают в этом направлении с российскими партнерами.

И.Алиев также отметил расширяющееся партнерство с Россией в вопросах технологий.

Президент подчеркнул, что возникающие в мире новые вызовы превращаются в новые сферы сотрудничества.

Р.Бабаев