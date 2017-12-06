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Внешняя политика 06.12.2017 19:03

Азербайджан и Россия имеют хорошие перспективы для сотрудничества по обеспечению кибербезопасности – президент Алиев

Наличие хороших перспектив для развития сотрудничества с Россией в вопросах обеспечения кибербезопасности отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Россия-24», сообщает сайт главы государства.

«Азербайджан успешно развивается, растет его роль в региональных и международных вопросах. Наша страна обладает большим потенциалом. Естественно, что наша страна может столкнуться с такой опасностью. Мы открыты для сотрудничества со всеми нашими союзниками. В этом направлении имеются хорошие перспективы сотрудничества с Россией. Мы знаем, что в России уделяют большое внимание кибербезопасности», - заявил И.Алиев.

По его словам, соответствующие структуры Азербайджана тесно работают в этом направлении с российскими партнерами.

И.Алиев также отметил расширяющееся партнерство с Россией в вопросах технологий.

Президент подчеркнул, что возникающие в мире новые вызовы превращаются в новые сферы сотрудничества.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]