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Регион 06.12.2017 20:21

Президент Турции назвал неверным шагом возможное признание США Иерусалима столицей Израиля

Возможное признание США Иерусалима столицей Израиля стало бы шагом в неверном направлении, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Неверный шаг, который может быть принят в отношении статуса Иерусалима, может стать причиной возмущений в исламском мире. Он подорвет мирную основу и вызовет новую напряженность и столкновения", - сказал Р.Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II.

Лидеры стран-членов Организации Исламского сотрудничества встретятся в Стамбуле 13 декабря, чтобы обсудить вопрос Иерусалима, цитирует Р.Эрдогана газета "Дейли Сабах".

"Я хочу заявить всему миру: следует избегать любых шагов по изменению статуса Иерусалима. Такие действия принесут пользу только террористическим организациям", - заявил Р.Эрдоган.

Р.Эрдоган ранее провел телефонные переговоры по вопросу Иерусалима с лидерами Туниса, Малайзии и Ирана.

Ранее сообщалось, что власти США в среду могут признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство из Тель-Авива.

Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать это, отмечая, что данный вопрос должен решаться посредством диалога между израильтянами и палестинцами.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ИЕРУСАЛИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]