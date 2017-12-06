Азербайджан продолжит усилия с посредниками с целью скорейшего разрешения армяно-азербайджанского конфликта – МИД

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсуждает в среду в Вене с сопредседателями Минской группы ОБСЕ урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, написал на своей странице в социальной сети Twitter пресс-секретарь азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.

«Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров проводит сегодня в Вене встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Азербайджан продолжит предпринимать с сопредседателями МГ ОБСЕ усилия с целью скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем субстантивных переговоров», - сказано в сообщении.

Р.Бабаев