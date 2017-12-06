Путин сообщает о полном разгроме ИГ на берегах Евфрата

Президент РФ Владимир Путин со ссылкой на доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу сообщил о полном разгроме "Исламского государства" на обоих берегах Евфрата в Сирии.

"Два часа назад министр обороны доложил, что операции на восточном и на западном берегу Евфрата завершены полным разгромом террористов", - сказал журналистам глава государства в среду.

"Естественно, еще могут быть отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа на этом этапе и на этой территории закончена. Закончена полной, повторяю, победой и разгромом террористов", - подчеркнул президент.

В.Путин заявил, что дальше вместе со всеми участниками сирийского урегулирования, правительства Сирии, странами региона и ООН нужно переходить "к следующему этапу - это политический процесс, начало политического процесса, создание и проведение, как мы договорились в рамках трехсторонней встречи в Сочи президентов России, Ирана и Турции, Конгресса народов Сирии".

В этом же ряду В.Путин назвал выход на подготовку новой конституции Сирии.

"А затем, по мере развития этого процесса - (нужно переходить) и к выборам президента, парламента", - добавил глава государства.

"Но это очень большая, длительная работа. Для начала нужно сделать хотя бы первые шаги: укрепить то состояние, которое сейчас сложилось, укрепить зоны деэскалации, добиться того, чтобы кровопролитие окончательно прекратилось на сирийской территории, и перейти к процессу мирного политического урегулирования", - сказал В.Путин.