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СНГ 06.12.2017 21:52

Жириновский оценил свои перспективы на предстоящих президентских выборах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский убежден, что на президентских выборах есть только два "реальных кандидата" - он сам и Владимир Путин, и ждать сильных кандидатов "из тени" не стоит. Так он прокомментировал сообщения о выдвижении В.Путина на пост президента РФ.

"Сегодня из реальных кандидатов только я и Путин", - написал В.Жириновский в среду в своем Телеграм-канале.

Разница между ним и В.Путиным, по его словам, заключается в том, что "если говорить о том, как люди будет голосовать, то за Путина те, кто сейчас живут хорошо, а за меня те, кто плохо".

Что касается остальных кандидатов, то, по мнению В.Жириновского, "Явлинский (основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский - ИФ) - это известный результат - 1%, Собчак (выдвинувшаяся в президенты РФ телеведущая Ксения Собчак - ИФ) 3 голоса наберет".

"Зюганов (лидер КПРФ Геннадий Зюганов - ИФ) в политической агонии, левая идеология загнивает. Он сегодня вспоминал Дзержинского и Стаханова - этих людей вообще уже никто не помнит, а он их кому-то в пример ставить пытается", - отметил лидер ЛДПР.

Он добавил, что "Миронов (лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов - ИФ) даже выдвигаться не хочет, будут предлагать какую-то даму, но она тоже, конечно, не наберёт никаких голосов".

"Может, кто-то еще появится, но не стоит ждать появления сильной кандидатуры из тени", - резюмировал В.Жириновский.

Он полагает, что "Путину надо было бы еще дольше тянуть с заявлением и сделать его в январе, а пока что он мог бы, например, сказать, что есть и другие кандидаты или намекнуть, что он сам вообще-то может и не пойти на выборы". "Это возможность сделать рентген, посмотреть, как засуетятся политические и экономические центры, посмотреть реакцию Запада", - пояснил В.Жириновский.

В принципе он полагает, что "в XXI веке нам нужно двигаться к тому, чтобы пропал страх, что на выборах может победить новый кандидат или новая партия".

Ранее в среду президент РФ В.Путин объявил, что на президентских выборах 2018 года собирается баллотироваться на новый срок.

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Тэги: РОССИЯ, ВЫБОРЫ, ЖИРИНОВСКИЙ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]