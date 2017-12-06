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Дальнее зарубежье 06.12.2017 20:56

В США начали тестировать восемь прототипов стены для границы с Мексикой

Служба таможенного и пограничного контроля США приступила к тестированию прототипов стены, которую планируется построить на границе с Мексикой, передает в среду телеканал Эй-Би-Си.

Строительство восьми моделей стены из различных материалов было завершено 26 октября.

По данным телеканала, официальное начало их тестирования было назначено на 27 ноября, однако началось только 6 декабря.

В ходе тестов, специалистов будет интересовать, прежде всего, эффективность заграждений, призванных препятствовать проникновению контрабандистов и нелегальных иммигрантов на территорию США.

В создании восьми прототипов стены участвовали шесть компаний. При этом при возведении четырех прототипов в качестве основного материала был выбран бетон, тогда как остальные четыре модели были сделаны из иных материалов.

Ранее сообщалось, что тестируемые прототипы стены достигают 9 метров в высоту и 9 метров в длину, а стоимость постройки каждой секции составила около $450 тыс.

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Тэги: США, МЕКСИКА, СТЕНА, ТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]