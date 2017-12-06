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Дальнее зарубежье 06.12.2017 20:17

Ирак выставляет на тендер 9 нефтегазовых месторождений, ждет компании из РФ

Ирак выставляет на тендер 9 нефтегазовых месторождений.

"Да, они проводят тендер на 9 месторождений. И наши компании тоже получают соответствующую информацию, изучают", - сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, иракская сторона заинтересована в том, чтобы российские компании участвовали в строительстве трубопроводной инфраструктуры.

Он уточнил, что Ирак предлагает месторождения в том числе в Киркуке.

В настоящее время в Ираке работают "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Газпром нефть" (MOEX: SIBN), "Башнефть" (MOEX: BANE).

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Тэги: ИРАК, РОССИЯ, МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]