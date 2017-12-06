Ирак выставляет на тендер 9 нефтегазовых месторождений, ждет компании из РФ

Ирак выставляет на тендер 9 нефтегазовых месторождений.

"Да, они проводят тендер на 9 месторождений. И наши компании тоже получают соответствующую информацию, изучают", - сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, иракская сторона заинтересована в том, чтобы российские компании участвовали в строительстве трубопроводной инфраструктуры.

Он уточнил, что Ирак предлагает месторождения в том числе в Киркуке.

В настоящее время в Ираке работают "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Газпром нефть" (MOEX: SIBN), "Башнефть" (MOEX: BANE).