Авиапассажиры из Азербайджана и Таджикистана в ноябре попытались ввезти в РФ более 5 т запрещенной продукции

Авиапассажиры из Азербайджана и Таджикистана в ноябре попытались ввезти в РФ в багаже более 5 тонн запрещенной продукции, сообщает Россельхознадзор.

В ноябре 2017 года в пассажирских терминалах международных аэропортов "Домодедово", "Шереметьево", "Внуково" и "Раменское" ("Жуковский") специалисты Россельхознадзора предотвратили попытки ввоза в багаже в РФ фруктов, овощей, зеленных культур, орехов, сухофруктов и другой растительной продукции неустановленного фитосанитарного состояния. Ее общий вес составил 5,089 тонны.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля в 16 случаях было выявлено 2 вида карантинных объектов - четырехпятнистой зерновки и калифорнийской щитовки.

"В соответствии с временными ограничениями на ввоз растительной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, следующих из этих республик, подкарантинная продукция запрещена к ввозу и уничтожена по действующему законодательству РФ", - говорится в сообщении.