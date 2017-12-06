Авиапассажиры из Азербайджана и Таджикистана в ноябре попытались ввезти в РФ более 5 т запрещенной продукции

Авиапассажиры из Азербайджана и Таджикистана в ноябре попытались ввезти в РФ в багаже более 5 тонн запрещенной продукции, сообщает Россельхознадзор.
В ноябре 2017 года в пассажирских терминалах международных аэропортов "Домодедово", "Шереметьево", "Внуково" и "Раменское" ("Жуковский") специалисты Россельхознадзора предотвратили попытки ввоза в багаже в РФ фруктов, овощей, зеленных культур, орехов, сухофруктов и другой растительной продукции неустановленного фитосанитарного состояния. Ее общий вес составил 5,089 тонны.
В ходе карантинного фитосанитарного контроля в 16 случаях было выявлено 2 вида карантинных объектов - четырехпятнистой зерновки и калифорнийской щитовки.
"В соответствии с временными ограничениями на ввоз растительной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, следующих из этих республик, подкарантинная продукция запрещена к ввозу и уничтожена по действующему законодательству РФ", - говорится в сообщении.
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