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СНГ 06.12.2017 20:08

Авиапассажиры из Азербайджана и Таджикистана в ноябре попытались ввезти в РФ более 5 т запрещенной продукции

Авиапассажиры из Азербайджана и Таджикистана в ноябре попытались ввезти в РФ в багаже более 5 тонн запрещенной продукции, сообщает Россельхознадзор.

В ноябре 2017 года в пассажирских терминалах международных аэропортов "Домодедово", "Шереметьево", "Внуково" и "Раменское" ("Жуковский") специалисты Россельхознадзора предотвратили попытки ввоза в багаже в РФ фруктов, овощей, зеленных культур, орехов, сухофруктов и другой растительной продукции неустановленного фитосанитарного состояния. Ее общий вес составил 5,089 тонны.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля в 16 случаях было выявлено 2 вида карантинных объектов - четырехпятнистой зерновки и калифорнийской щитовки.

"В соответствии с временными ограничениями на ввоз растительной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, следующих из этих республик, подкарантинная продукция запрещена к ввозу и уничтожена по действующему законодательству РФ", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АВИАПАССАЖИРЫ, НАРУШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]