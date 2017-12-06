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СНГ 06.12.2017 21:09

Президент Узбекистана впервые в истории республики помиловал 2700 человек

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев к 25-ой годовщине принятия Конституции республики (празднуется 8 декабря) подписал указ о помиловании 2700 осужденных, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

"Впервые в истории нашей страны президентом республики Узбекистан принят указ о помиловании 2700 осужденных, в том числе об освобождении из колоний по исполнению наказания 956 лиц, совершивших преступления в силу различных обстоятельств, искренне раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления, которые положительно характеризуются по месту жительства и в учреждениях по исполнению наказания", - сказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что "актом о помиловании этим осужденным предоставлена возможность скорейшего воссоединения с семьей и возвращения в общество, чтобы стать активными участниками проводимых в стране реформ".

В Узбекистане амнистии объявляются постановлением Сената Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) в отношении определенной категории лиц.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПОМИЛОВАНИЕ, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]