Президент Узбекистана впервые в истории республики помиловал 2700 человек

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев к 25-ой годовщине принятия Конституции республики (празднуется 8 декабря) подписал указ о помиловании 2700 осужденных, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

"Впервые в истории нашей страны президентом республики Узбекистан принят указ о помиловании 2700 осужденных, в том числе об освобождении из колоний по исполнению наказания 956 лиц, совершивших преступления в силу различных обстоятельств, искренне раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления, которые положительно характеризуются по месту жительства и в учреждениях по исполнению наказания", - сказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что "актом о помиловании этим осужденным предоставлена возможность скорейшего воссоединения с семьей и возвращения в общество, чтобы стать активными участниками проводимых в стране реформ".

В Узбекистане амнистии объявляются постановлением Сената Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) в отношении определенной категории лиц.