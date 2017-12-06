Столтенберг не стал комментировать ожидаемый перевод посольства США в Иерусалим и подтвердил приверженность НАТО ближневосточному миру

Прежде чем комментировать планы перемещения посольства США в Иерусалим, следует сначала выслушать выступление американского президента, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО как организация напрямую не участвует в процессе мирного урегулирования на Ближнем Востоке, но придает большое значение справедливому продолжительному миру, а также всеобъемлющему урегулированию в регионе. Особенно, что касается израильско-палестинского конфликта", - сказал глава Североатлантического альянса, отвечая на вопрос на пресс-конференции после завершения в Брюсселе в среду встречи министров иностранных дел НАТО.