Взрыв на Гумати ГЭС в Западной Грузии привел к пожару

Близ города Кутаиси в поселке Гумати (Западная Грузия) на территории Гумати ГЭС-2 вечером в среду произошел взрыв, в результате чего возник сильный пожар, сообщают грузинские СМИ.

По предварительной информации, на территории ГЭС загорелся масляный трансформатор и произошел разлив 18 тонн топлива. Фиксируется открытый огонь и сильное задымление.

На месте работают более 40 пожарных-спасателей и семь единиц спецтехники. Не исключено, что потребуется мобилизация дополнительных пожарных расчетов. Весь персонал ГЭС эвакуирован.

Из-за происшедшего подача электроэнергии в нескольких районах города Кутаиси ограничена.

Гумати ГЭС-2 - одна из двух гидроэлектростанций каскада Гумати ГЭС, расположенного на реке Риони. С 2007 года энергокаскад принадлежит чешской компании Energo-Pro.