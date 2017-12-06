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Регион 06.12.2017 20:30

Взрыв на Гумати ГЭС в Западной Грузии привел к пожару

Близ города Кутаиси в поселке Гумати (Западная Грузия) на территории Гумати ГЭС-2 вечером в среду произошел взрыв, в результате чего возник сильный пожар, сообщают грузинские СМИ.

По предварительной информации, на территории ГЭС загорелся масляный трансформатор и произошел разлив 18 тонн топлива. Фиксируется открытый огонь и сильное задымление.

На месте работают более 40 пожарных-спасателей и семь единиц спецтехники. Не исключено, что потребуется мобилизация дополнительных пожарных расчетов. Весь персонал ГЭС эвакуирован.

Из-за происшедшего подача электроэнергии в нескольких районах города Кутаиси ограничена.

Гумати ГЭС-2 - одна из двух гидроэлектростанций каскада Гумати ГЭС, расположенного на реке Риони. С 2007 года энергокаскад принадлежит чешской компании Energo-Pro.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ГЭС, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]