Расширение НАТО обеспечивает евроатлантическую безопасность, ни одна другая страна не может накладывать вето на эти решения - генсек альянса

Министры иностранных дел НАТО обсудили в среду за рабочим обедом политику открытых дверей альянса, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
"Мы согласились, что это исторический успех, который вносит основной вклад в евроатлантическую безопасность", - сказал глава Североатлантического альянса на пресс-конференции в Брюсселе после завершения двухдневной встречи глав МИД стран НАТО.
"Несколько раундов расширения обеспечивают безопасность Европы, обеспечивают европейскую интеграцию", - добавил генсек альянса.
По его словам, вступление Черногории в НАТО в нынешнем году является самым недавним примером этого.
"Это также очень важно для стран-кандидатов и для нас. Ни одна другая страна не может накладывать на эти решения вето", - подчеркнул он.
При этом Й.Столтенберг отметил, что в рамках подготовки к предстоящему в июле 2018 года саммиту НАТО будет рассмотрен прогресс каждой страны-кандидата к следующей встрече министров иностранных дел организации, которая состоится в апреле.
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