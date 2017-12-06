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Дальнее зарубежье 06.12.2017 21:36

Расширение НАТО обеспечивает евроатлантическую безопасность, ни одна другая страна не может накладывать вето на эти решения - генсек альянса

Министры иностранных дел НАТО обсудили в среду за рабочим обедом политику открытых дверей альянса, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Мы согласились, что это исторический успех, который вносит основной вклад в евроатлантическую безопасность", - сказал глава Североатлантического альянса на пресс-конференции в Брюсселе после завершения двухдневной встречи глав МИД стран НАТО.

"Несколько раундов расширения обеспечивают безопасность Европы, обеспечивают европейскую интеграцию", - добавил генсек альянса.

По его словам, вступление Черногории в НАТО в нынешнем году является самым недавним примером этого.

"Это также очень важно для стран-кандидатов и для нас. Ни одна другая страна не может накладывать на эти решения вето", - подчеркнул он.

При этом Й.Столтенберг отметил, что в рамках подготовки к предстоящему в июле 2018 года саммиту НАТО будет рассмотрен прогресс каждой страны-кандидата к следующей встрече министров иностранных дел организации, которая состоится в апреле.

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Тэги: НАТО, РАСШИРЕНИЕ, СТОЛТЕНБЕРГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]