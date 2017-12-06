Главы МИД Азербайджана и Армении проводят встречу в Вене

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров проводит встречу с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном в Вене, пишет на своей странице в соцсети Twitter пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.

«Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ встречается в Вене со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном. Для скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского конфликта необходимы субстантивные, логические и конкретные переговоры», - сказано в сообщении.

В рамках визита в столицу Австрии Э.Мамедъяров провел встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ.

Р.Бабаев