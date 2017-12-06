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Дальнее зарубежье 06.12.2017 22:34

Трамп объявил о решении США признать Иерусалим столицей Израиля

Президент США Дональд Трамп, выступая в среду в Белом Доме, заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля.

"Я принял решение, что сейчас настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля", - заявил Д.Трамп.

"Израиль является суверенным государством, которое вправе принимать решение о местонахождении своей столицы", - подчеркнул американский президент.

При этом Д.Трамп отметил, что признание Иерусалима израильской столицей, по его мнению, является совершенно правильным шагом.

"Иерусалим теперь является также столицей одной из величайших демократий в мире", - сказал он.

Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать это, отмечая, что данный вопрос должен решаться посредством диалога между израильтянами и палестинцами.

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Тэги: ТРАМП, ИЕРУСАЛИМ, РЕШЕНИЕ


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Трамп в среду объявит о признании Иерусалима столицей Израиля - Белый дом

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]