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Спорт 06.12.2017 22:56

Глава МОК назвал решение по России окончательным и касающимся лишь Олимпиады в Пхенчхане

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что решения МОК, касающиеся России, окончательные и касаются только Олимпиады в Пхенчхане.

"Решение окончательное. Оно понятно", - сказал Т.Бах на пресс-конференции в Лозанне в среду.

По его словам, решение касается только Игр в Пхенчхане.

Исполком Международного олимпийского комитета во вторник принял решение отстранить Олимпийский комитет России от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане, "чистым" спортсменам разрешат выступить под нейтральным флагом.

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Тэги: БАХ, РОССИЯ, РЕШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]