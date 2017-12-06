Глава МОК назвал решение по России окончательным и касающимся лишь Олимпиады в Пхенчхане

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что решения МОК, касающиеся России, окончательные и касаются только Олимпиады в Пхенчхане.
"Решение окончательное. Оно понятно", - сказал Т.Бах на пресс-конференции в Лозанне в среду.
По его словам, решение касается только Игр в Пхенчхане.
Исполком Международного олимпийского комитета во вторник принял решение отстранить Олимпийский комитет России от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане, "чистым" спортсменам разрешат выступить под нейтральным флагом.
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