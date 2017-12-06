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Дальнее зарубежье 06.12.2017 23:20

Франция не одобряет решение Трампа по Иерусалиму - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду заявил, что французские власти не поддерживают решение американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима израильской столицей.

"Это решение вызывает сожаление, и Франция его не одобряет. Оно противоречит нормам международного права, а также всем резолюциям СБ ООН", - сказал французский президент, выступая на пресс-конференции в Алжире.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Помимо этого, Д.Трамп поручил госдепу США начать подготовку по переносу американского посольства в Иерусалим из Тель-Авива.

Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать это, отмечая, что данный вопрос должен решаться посредством диалога между израильтянами и палестинцами.

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Тэги: МАКРОН, ИЕРУСАЛИМ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]