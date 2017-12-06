Главы МИД Азербайджана и Армении провели встречу в Вене в рамках карабахского урегулирования

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном в Вене, написал на своей странице в соцсети Twitter пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.

"Встреча глав МИД Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ завершилась», - отметил Х.Гаджиев.

На встрече обсуждалось урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

А.Азизов