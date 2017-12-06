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Карабахский конфликт 06.12.2017 23:43

Главы МИД Азербайджана и Армении провели встречу в Вене в рамках карабахского урегулирования

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном в Вене, написал на своей странице в соцсети Twitter пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.

"Встреча глав МИД Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ завершилась», - отметил Х.Гаджиев.

На встрече обсуждалось урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИНИСТРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]