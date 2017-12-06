Египет, Турция, Иран и Катар осудили решение Трампа по Иерусалиму

Турция осуждает решение США по признанию Иерусалима столицей Израиля, называет его безответственным, сообщают западные СМИ.

"Мы осуждаем безответственное заявление администрации США о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе посольства США в Израиле в Иерусалим", - заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

В министерстве иностранных дел Ирана заявили, что "серьезно осуждают" решение США по Иерусалиму. Президент Ирана Хасан Рухани ранее предупредил, что подобное решение станет "провокационным и опасным".

Внешнеполитическое ведомство Египта заявило, что оно отвергает решение США по переносу посольства Израиля из Тель-Авива в Иерусалим и выразило "большую обеспокоенность возможными последствиями".

Иордания обвинила президента США в нарушении международных резолюций.

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани назвал решение Д.Трампа "опасной эскалацией и смертным приговором для всех, кто хочет мира".

Палестинское движение ХАМАС заявило, что решение президента США "открывает врата ада".

Ранее в среду президент США Д.Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о подготовке переноса туда из Тель-Авива посольства США.