Египет, Турция, Иран и Катар осудили решение Трампа по Иерусалиму

Турция осуждает решение США по признанию Иерусалима столицей Израиля, называет его безответственным, сообщают западные СМИ.
"Мы осуждаем безответственное заявление администрации США о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе посольства США в Израиле в Иерусалим", - заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
В министерстве иностранных дел Ирана заявили, что "серьезно осуждают" решение США по Иерусалиму. Президент Ирана Хасан Рухани ранее предупредил, что подобное решение станет "провокационным и опасным".
Внешнеполитическое ведомство Египта заявило, что оно отвергает решение США по переносу посольства Израиля из Тель-Авива в Иерусалим и выразило "большую обеспокоенность возможными последствиями".
Иордания обвинила президента США в нарушении международных резолюций.
Министр иностранных дел Катара Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани назвал решение Д.Трампа "опасной эскалацией и смертным приговором для всех, кто хочет мира".
Палестинское движение ХАМАС заявило, что решение президента США "открывает врата ада".
Ранее в среду президент США Д.Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о подготовке переноса туда из Тель-Авива посольства США.
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