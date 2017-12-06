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Дальнее зарубежье 06.12.2017 23:46

Египет, Турция, Иран и Катар осудили решение Трампа по Иерусалиму

Турция осуждает решение США по признанию Иерусалима столицей Израиля, называет его безответственным, сообщают западные СМИ.

"Мы осуждаем безответственное заявление администрации США о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе посольства США в Израиле в Иерусалим", - заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

В министерстве иностранных дел Ирана заявили, что "серьезно осуждают" решение США по Иерусалиму. Президент Ирана Хасан Рухани ранее предупредил, что подобное решение станет "провокационным и опасным".

Внешнеполитическое ведомство Египта заявило, что оно отвергает решение США по переносу посольства Израиля из Тель-Авива в Иерусалим и выразило "большую обеспокоенность возможными последствиями".

Иордания обвинила президента США в нарушении международных резолюций.

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани назвал решение Д.Трампа "опасной эскалацией и смертным приговором для всех, кто хочет мира".

Палестинское движение ХАМАС заявило, что решение президента США "открывает врата ада".

Ранее в среду президент США Д.Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о подготовке переноса туда из Тель-Авива посольства США.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, США, ИЕРУСАЛИМ, ОСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]