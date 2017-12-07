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Дальнее зарубежье 07.12.2017 10:14

Китай выразил протест Индии в связи с нарушением его воздушного пространства

Китайская сторона выразила протест Индии в связи с тем, что ее беспилотный летальный аппарат (БПЛА) вторгся в воздушное пространство КНР, где потерпел крушение.

"Недавно БПЛА Индии вторгся в воздушное пространство Китая, где разбился. Таким образом, Индия нарушила территориальный суверенитет Китая. Мы в связи с этим сообщаем о крайнем неудовольствии и заявляем решительный протест", - говорится в распространенном заявлении заместителя начальника оперативного управления штаба Западного военного округа КНР Чжан Шуйли.

Он отметил, что китайские пограничники продемонстрировали "профессиональный и ответственный подход", определив, что БПЛА не принадлежал Китаю.

В заявлении подчеркивается, что Китай будет и впредь отстаивать государственный суверенитет и безопасность страны.

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Тэги: КИТАЙ, ИНДИЯ, БЕСПИЛОТНИК, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]