Китай выразил протест Индии в связи с нарушением его воздушного пространства

Китайская сторона выразила протест Индии в связи с тем, что ее беспилотный летальный аппарат (БПЛА) вторгся в воздушное пространство КНР, где потерпел крушение.

"Недавно БПЛА Индии вторгся в воздушное пространство Китая, где разбился. Таким образом, Индия нарушила территориальный суверенитет Китая. Мы в связи с этим сообщаем о крайнем неудовольствии и заявляем решительный протест", - говорится в распространенном заявлении заместителя начальника оперативного управления штаба Западного военного округа КНР Чжан Шуйли.

Он отметил, что китайские пограничники продемонстрировали "профессиональный и ответственный подход", определив, что БПЛА не принадлежал Китаю.

В заявлении подчеркивается, что Китай будет и впредь отстаивать государственный суверенитет и безопасность страны.