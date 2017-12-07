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СНГ 07.12.2017 10:32

Киргизский премьер отрицает отсутствие интереса зарубежных компаний к Верхне-Нарынскому каскаду ГЭС

Две компании проявляют интерес к строительству Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций (ВНГЭС), заявил в четверг премьер-министр Киргизии Сапар Исаков.

"По Верхне-Нарынскому каскаду есть две компании, которые проявляют интерес", - сказал он на встрече с журналистами.

По его словам, правительство ведет с потенциальными инвесторами переговоры, стороны уточняют позиции. Официальное заявление будет сделано после согласования условий, уточнил премьер.

"Много было разговоров о том, что теперь никто не придет на Верхне-Нарынский каскад. Такого нет. Есть живой интерес к проекту. Мы работаем над этим вопросом и доведем его до логического конца", - заявил он.

Кроме того, по словам, С.Исакова, предпринимаются усилия, чтобы выкупить технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства ГЭС Камбар-Ата-1 и долю российской стороны в проекте. "Это будет в ближайшее время. ТЭО стоит $5 млн. Кроме того, там есть небольшие суммы, которые осуществлялись как вклад в проект российской стороны", - отметил он.

В январе 2016 года Киргизия денонсировала подписанные в сентябре 2012 года соглашения с РФ о строительстве и эксплуатации ВНГЭС и Камабратинской ГЭС-1. В правительстве Киргизии тогда заявили, что одной из причин решения о денонсации соглашений с РФ является отсутствие решений по финансированию проектов, а также предлагаемое российской стороной серьезное удорожание кредитных средств, которые могут быть привлечены для строительства ГЭС, из-за сложной экономической ситуации.

Соглашения о строительстве ГЭС прекратили свое действие 9 августа 2016 года.

10 июля Киргизия и чешская компания "Liglass Trading CZ s.r.o." подписали соглашение о строительстве, вводе и эксплуатации двух из четырех ГЭС Верне-Нарынского каскада.

В рамках подписанного соглашения чешская сторона среди прочего обязалась в течение 30 банковских дней (со дня утверждения этого соглашения "Национальным энергохолдингом" Киргизии 4 августа) перевести на целевой расчетный счет киргизского ОАО "Электрические станции" $37 млн для погашения затраченных "РусГидро" средств по этому проекту. Однако перевод денег не был осуществлен в указанные договором сроки.

10 октября премьер-министр Киргизии С.Исаков подписал постановление о расторжении соглашения с чешской компанией в одностороннем порядке.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ГЭС


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