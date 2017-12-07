Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0057 RUR   0.0287 GBR   2.2745 TRY   0.4412

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.36 Brent   63.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 9 Дек 10 Дек 11°

Бизнес и законодательство 07.12.2017 10:10

Таможенники пресекли ввоз из России в Азербайджан более 5 тонн пищевой добавки, содержащей ГМО

Таможенники Азербайджана пресекли ввоз в страну крупной партии пищевой добавки, содержащей генномодифицированные организмы (ГМО), сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).

«Сотрудники Главного таможенного управления предотвратили ввоз в Азербайджан 5,425 тыс. кг пищевой добавки, содержащей ГМО. Факт был зафиксирован в ходе проведения проверки пищевого груза «Соевый лецитин»», - отмечает ГТК.

ГТК отмечает, что груз ввозился из России и был адресован ООО «Rusarom», зарегистрированному на территории Ясамальского района Баку.

Центральное управление таможенной экспертизы установило, что груз является бразильского производства.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАМОЖНЯ, ГМО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]