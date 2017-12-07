Таможенники пресекли ввоз из России в Азербайджан более 5 тонн пищевой добавки, содержащей ГМО

Таможенники Азербайджана пресекли ввоз в страну крупной партии пищевой добавки, содержащей генномодифицированные организмы (ГМО), сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).

«Сотрудники Главного таможенного управления предотвратили ввоз в Азербайджан 5,425 тыс. кг пищевой добавки, содержащей ГМО. Факт был зафиксирован в ходе проведения проверки пищевого груза «Соевый лецитин»», - отмечает ГТК.

ГТК отмечает, что груз ввозился из России и был адресован ООО «Rusarom», зарегистрированному на территории Ясамальского района Баку.

Центральное управление таможенной экспертизы установило, что груз является бразильского производства.

Ф.Исазаде