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Дальнее зарубежье 07.12.2017 10:50

Малайзия и Индонезия выступили против признания Иерусалима столицей Израиля

Власти Малайзии и Индонезии раскритиковали решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переноса посольства из Тель-Авива, сообщают в четверг местные СМИ.

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак призвал мусульман по всему миру выступить против этого шага Вашингтона.

"Я призываю мусульман во всем мире сделать так, чтобы наши голоса были услышаны, показать, что мы категорически не согласны с любым признанием Иерусалима столицей Израиля", - сказал Н.Разак, выступая перед представителями правящей партии страны в Куала-Лумпуре.

С критикой позиции Вашингтона выступил и президент Индонезии Джоко Видодо.

"Индонезия категорические осуждает принятое Соединенными Штатами решение о признании Иерусалима столицей Израиля и просит США пересмотреть его", - сказал президент журналистам.

Накануне Д.Трамп в Белом Доме заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Он поручил госдепартаменту начать подготовку к переведению посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, ИЕРУСАЛИМ, КРИТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]