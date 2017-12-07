Малайзия и Индонезия выступили против признания Иерусалима столицей Израиля

Власти Малайзии и Индонезии раскритиковали решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переноса посольства из Тель-Авива, сообщают в четверг местные СМИ.
Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак призвал мусульман по всему миру выступить против этого шага Вашингтона.
"Я призываю мусульман во всем мире сделать так, чтобы наши голоса были услышаны, показать, что мы категорически не согласны с любым признанием Иерусалима столицей Израиля", - сказал Н.Разак, выступая перед представителями правящей партии страны в Куала-Лумпуре.
С критикой позиции Вашингтона выступил и президент Индонезии Джоко Видодо.
"Индонезия категорические осуждает принятое Соединенными Штатами решение о признании Иерусалима столицей Израиля и просит США пересмотреть его", - сказал президент журналистам.
Накануне Д.Трамп в Белом Доме заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Он поручил госдепартаменту начать подготовку к переведению посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.
Баку и Анкара подписали протокол по итогам заседания Азербайджано-Турецкого военного диалога на высшем уровне
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Баку призывает соблюдать резолюции Совбеза ООН в урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем – МИД Азербайджана
Манат и доллар сохранили позиции на валютном аукционе в четверг
Баку и Астана подготовили дорожную карту для развития двустороннего сотрудничества до 2021г – глава Минэнерго Азербайджана
Минсельхоз Азербайджана выделит около 1,8 млн манатов под строительство нового здания для трех республиканских лабораторий
Arxin-M LTD подготовит проектно-сметную документацию третьего дома для журналистов
В Австралии разрешили однополые браки
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства мужчиной своей жены и 4 дочерей – Генпрокуратура и МВД Азербайджана
Президент Азербайджана совершает визит в Губинский район
ИВ Абшеронского района привлекла Ximexpress-2000 к капремонту многоквартирных домов в Хырдалане за 3 млн манат
Cеnub-2000 выполнит работы по благоустройству в Гахе на 3 млн манатов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Компания Bakcell впервые в Азербайджане демонстрирует готовность к 5G и рекордную скорость до 1 гигабит в секунду с помощью технологии 4.5G Pro
Борис Щетинкин: «Я прикасаюсь сердцем к моему Азербайджану». Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ