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Происшествия 07.12.2017 10:49

В Азербайджане муж через 3 года сознался в убийстве жены и 4 дочерей - СМИ

В Азербайджане отец семейства сознался в совершении убийства своей жены и четырех дочерей, сообщают местные СМИ.

Причиной, побудившей жителя Сальянского района Фархада Алиева признаться в убийстве пятерых членов своей семьи, стало упоминание их имен в одном из выпусков телепередачи «Ищу тебя».

«Мехпара Алиева и четыре ее дочери Рагиба, Севда, Умида и Ирада были объявлены в 2014 году в розыск в качестве без вести пропавших лиц», - отмечают СМИ.

Родные и близкие семьи в течение трех лет считали, что пропавшие мать с дочерьми уехали в Турцию, спасаясь от главы семьи, злоупотреблявшего алкоголем.

После того, как эта версия прозвучала в эфире «Ищу тебя», оскорбленный Ф.Алиев явился с повинной в правоохранительные органы и признался в совершении группового убийства. По его словам, преступление он совершил вместе с сыном Фаганом, после чего тела убитых они закопали в подвале своего дома.

По факту в Сальянской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, тела несчастных женщин будут эксгумированы и отправлены на экспертизу.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЯ, УБИЙСТВО, ПРИЗНАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]