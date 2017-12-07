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Дальнее зарубежье 07.12.2017 11:12

Заместитель генсека ООН встретился в Пхеньяне с главой МИД КНДР - ТВ

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман и глава МИД КНДР Ли Ён Хо провели встречу в Пхеньяне, сообщает в четверг американский телеканал "Фокс-ньюс".

Телеканал отмечает, что содержание их беседы пока неизвестно.

Дж.Фелтман прибыл в Пхеньян во вторник. Его визит должен продлиться четыре или пять дней.

Накануне Дж.Фелтман встречался с замглавы МИД КНДР Пак Мён Гуком. Северокорейские СМИ сообщили, что стороны обсуждали двустороннее сотрудничество и деятельность ООН в КНДР.

"Фокс-ньюс" напоминает, что в КНДР работают шесть агентств ООН, их штат составляет около 50 человек из разных стран мира.

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Тэги: ООН, КНДР, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]