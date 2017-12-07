Британцы, воюющие на стороне ИГИЛ, должны быть уничтожены, заявил глава Минобороны королевства

Британцы, которые воюют в Ираке и в Сирии на стороне террористической организации "Исламское государство" должны быть найдены и уничтожены, их нельзя пускать обратно в страну, заявил в четверг министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

"На мой взгляд, все очень просто, лишь мертвый террорист не сможет нанести ущерб Великобритании", - сказал Г. Уильямсон в интервью британской газете "Дэйли мэйл".

По его словам, силы безопасности страны "должны сделать все, чтобы ликвидировать эту угрозу".

Издание напоминает, что по разным оценкам около 800 британских подданных уехали в Ирак и Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГ. При этом, около 130 человек уничтожены, 400 вернулись в страну, а 270 человек по-прежнему находятся на Ближнем Востоке.