Прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства мужчиной своей жены и 4 дочерей – Генпрокуратура и МВД Азербайджана

Уголовное дело по статье 120.2.7 «Умышленное убийство двух или более лиц» Уголовного кодекса АР по факту убийства пяти членов одной семьи возбуждено в Азербайджане, говорится в совместном сообщении пресс-служб МВД и Генеральной прокуратуры республики.

«По факту убийства жительницы Сальянского района Мехпары Алиевой и четырех ее дочерей возбуждено уголовное дело по статье 120.2.7 «Умышленное убийство двух или более лиц» УК», - говорится в сообщении.

В качестве подозреваемых в совершении преступления задержаны муж и сын М.Алиевой - Фархад и Фаган Алиевы.

Тела погибших были обнаружены в подвале их дома. В настоящее время проводится эксгумация останков тел женщины и ее дочерей.

Как сообщалось, убийство произошло в 2014 году. Глава семьи только в декабре 2017 года явился с повинной в правоохранительные органы признался в совершении убийства жены и четырех дочерей. В совершении убийства ему помогал сын Фаган.

Р.Бабаев