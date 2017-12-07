Российский предприниматель Олег Дерипаска отказался от судебного разбирательства с информагентством "Ассошиэйтед Пресс", связанного с публикацией статьи о его связях с бывшим главой предвыборной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом, сообщает американский информационный интернет-портал "Политико".
Апелляция на решение окружного суда США, отклонившего иск О.Дерипаски, была отозвана истцом без объяснения причин.
"Не было никакого соглашения сторон. Конечно, агентство отказалось от ответной апелляции после того, как иск против АП был отозван", - сообщила официальный представитель "Ассошиэйтед Пресс" Лорен Истон.
Российский предприниматель подал в суд на АП после того, как агентство опубликовало статью о контактах О.Дерипаски и П.Манафорта, связав их с возможным вмешательством России в выборы в США в 2016 году.
Адвокаты О.Дерипаски отмечали, что статья создает ложное представление о том, что сотрудничество с П.Манафортом может быть как-то связано с предвыборной кампанией Д.Трампа, в то время как сотрудничество между О.Дерипаской и П.Манафортом закончилось в 2009 году.
Американский суд в октябре отклонил иск О.Дерипаски, так как согласно законам США при подаче иска о клевете российскому бизнесмену необходимо было доказать, что информагентство публиковало заведомо ложную информацию.
П.Манафорт, а также его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс стали фигурантами уголовного дела в США по обвинению в мошенничестве, отмывании средств, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его "Партией регионов". Обвинения против П.Манафорта были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера возможного влияния России на результаты выборов в США в 2016 году.
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