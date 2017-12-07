Алиев заложил фундамент новой автодороги Баку-граница РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента строительства новой автодороги на участке 45-202 км автострады Баку-граница России, сообщает сайт главы государства.

Глава ОАО «Azeravtoyol» Салех Мамедов проинформировал главу государства о проекте новой автодороги.

По его словам, начиная с 45-го км автострады, с поселка Гаджи Зейналабидин Тагиев (бывшая Насосная) до поселка Гендоб, будет проложена новая дорога, протяженностью 97 км, с Гендоба до российской границы – дорога протяженностью 22 км. Дорога будет четырехполосной, ее ширина составит 15 м.

С.Мамедов также отметил, что автодорога Гаджи Зейналабидин Тагиев–Гендоб будет соответствовать первой категории.

Ф.Исазаде