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Транспорт и связь 07.12.2017 11:23

Алиев заложил фундамент новой автодороги Баку-граница РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента строительства новой автодороги на участке 45-202 км автострады Баку-граница России, сообщает сайт главы государства.

Глава ОАО «Azeravtoyol» Салех Мамедов проинформировал главу государства о проекте новой автодороги.

По его словам, начиная с 45-го км автострады, с поселка Гаджи Зейналабидин Тагиев (бывшая Насосная) до поселка Гендоб, будет проложена новая дорога, протяженностью 97 км, с Гендоба до российской границы – дорога протяженностью 22 км. Дорога будет четырехполосной, ее ширина составит 15 м.

С.Мамедов также отметил, что автодорога Гаджи Зейналабидин Тагиев–Гендоб будет соответствовать первой категории.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЛИЕВ, ДОРОГА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]