Бывший топ-менеджер германского автоконцерна Volkswagen AG в США Оливер Шмидт приговорен к тюремному заключению сроком на семь лет по обвинениям, связанным с занижением показателей выброса вредных газов в автомобилях с дизельными двигателями, пишет The New York Times.

Кроме того, он должен выплатить штраф в размере $400 тыс.

Ранее юристы подсчитали, что максимальный срок тюремного заключения, который грозил О.Шмидту, составлял 169 лет.

48-летний О.Шмидт - гражданин ФРГ, однако он несколько лет возглавлял инженерное подразделение Volkswagen в Мичигане, обеспечивавшее соблюдение экологических норм. Ему были предъявлены обвинения во введении в заблуждение властей и потребителей США и других нарушениях.

В августе О.Шмидт признал себя виновным, подчеркнул, что следовал приказам сверху, выразил раскаяние и готовность принять наказание.

Судья окружного суда по Восточному Мичигану Шон Кокс назвал мошенничество Volkswagen и ее руководителей "крайне серьезным и тревожащим преступлением против экономической системы США".

После завершения срока тюремного заключения О.Шмидт будет добровольно депортирован из США.

Компания Volkswagen в марте признала вину в занижении показателей выброса вредных веществ на 600 тыс. автомобилей с дизельными двигателями в США. По всему миру аналогичное программное обеспечение установлено на 11 млн автомобилей.

О.Шмидт - один из восьми обвиняемых в США в рамках дизельного скандала Volkswagen. В августе другой инженер Volkswagen Джеймс Лян был приговорен к тюремному заключению на 40 месяцев, но подал апелляцию. Адвокат О.Шмидта просил сократить срок для своего подзащитного также до 40 месяцев, однако обвинение настаивало на более существенном наказании, поскольку приговор Дж.Ляну был мягче в результате его сотрудничества со следствием.

Скандал вокруг Volkswagen разразился в сентябре 2015 года, после того как американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) выявило, что концерн устанавливал на своих автомобилях с дизельными двигателями компьютерные программы, которые во время проверок занижают показатели выброса вредных веществ. Реальные же выхлопы превышали допустимые нормы в 40 раз в отдельных случаях. Только в США судебные расходы и штрафы компании уже превысили $25 млрд.