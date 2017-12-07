Наряды полиции усилены в Брюсселе перед ожидающейся в четверг манифестацией каталонцев

Усиленные наряды полиции, полицейские в штатском ожидают в четверг в Брюсселе манифестацию прибывших в столицу ЕС сторонников каталонской независимости, которые хотят поддержать смещенное правительство Каталонии и своих лидеров, находящихся под стражей в Испании.

Организаторы акции - Каталонская национальная ассамблея (ANC) и Omnium Cultural - ранее заявили, что на акцию могут выйти до 20 тыс. человек, такое число желающих записалось для участия через сайт ANC.

Организаторы призвали к маршу в мирной и доброжелательной манере. Ожидается, что акция пройдет под лозунгом "Европа проснись! Отстоим демократию!" Они заверили, что не намерены распространять сепаратистские настроения в поддержку независимости Каталонии, а только хотят потребовать от Евросоюза "больше уважения к каталонцам и их правам".

Колонна манифестантов начнет движение в 10:00 по местному времени (12:00 мск) от парка Пятидесятилетия независимости Бельгии, рядом с кварталом европейских учреждений ЕС.