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Дальнее зарубежье 07.12.2017 12:15

Наряды полиции усилены в Брюсселе перед ожидающейся в четверг манифестацией каталонцев

Усиленные наряды полиции, полицейские в штатском ожидают в четверг в Брюсселе манифестацию прибывших в столицу ЕС сторонников каталонской независимости, которые хотят поддержать смещенное правительство Каталонии и своих лидеров, находящихся под стражей в Испании.

Организаторы акции - Каталонская национальная ассамблея (ANC) и Omnium Cultural - ранее заявили, что на акцию могут выйти до 20 тыс. человек, такое число желающих записалось для участия через сайт ANC.

Организаторы призвали к маршу в мирной и доброжелательной манере. Ожидается, что акция пройдет под лозунгом "Европа проснись! Отстоим демократию!" Они заверили, что не намерены распространять сепаратистские настроения в поддержку независимости Каталонии, а только хотят потребовать от Евросоюза "больше уважения к каталонцам и их правам".

Колонна манифестантов начнет движение в 10:00 по местному времени (12:00 мск) от парка Пятидесятилетия независимости Бельгии, рядом с кварталом европейских учреждений ЕС.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, МАНИФЕСТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]