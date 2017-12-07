Россия и Турция зафиксировали 13 нарушений перемирия в Сирии - Минобороны РФ

Россия за сутки в Сирии зафиксировала 9 нарушений режима прекращения огня, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 9 нарушений в провинциях Алеппо - 7, Хомс - 2",- говорится в информационном бюллетене российского военного ведомства.

В нем отмечается, что Турция зафиксировала 4 случая стрельбы в провинциях Дамаск - 2, Идлиб - 2.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра (запрешена в РФ), сообщили в ведомстве.

Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.