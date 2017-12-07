Баку и Анкара подписали протокол по итогам заседания Азербайджано-Турецкого военного диалога на высшем уровне

Азербайджан и Турция подписали протокол по итогам 10-го заседания Азербайджано-Турецкого военного диалога на высшем уровне, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

Документ подписали заместитель министра обороны Азербайджана по личному составу генерал-лейтенант Керим Велиев, с турецкой - начальник главного управления по планам и принципам Генштаба ВС Турции генерал-лейтенант Явуз Туркгенджи.

Минобороны отмечает, что в рамках заседания стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества в военной сфере.

«В рамках военного диалога рабочие группы рассмотрели широкий спектр вопросов сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной, военно-промышленной и других сферах, а также определили основные направления деятельности для решения предстоящих задач», - говорится в сообщении Минобороны.

Р.Бабаев