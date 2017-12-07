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Внешняя политика 07.12.2017 11:31

Баку и Анкара подписали протокол по итогам заседания Азербайджано-Турецкого военного диалога на высшем уровне

Азербайджан и Турция подписали протокол по итогам 10-го заседания Азербайджано-Турецкого военного диалога на высшем уровне, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

Документ подписали заместитель министра обороны Азербайджана по личному составу генерал-лейтенант Керим Велиев, с турецкой - начальник главного управления по планам и принципам Генштаба ВС Турции генерал-лейтенант Явуз Туркгенджи.

Минобороны отмечает, что в рамках заседания стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества в военной сфере.

«В рамках военного диалога рабочие группы рассмотрели широкий спектр вопросов сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной, военно-промышленной и других сферах, а также определили основные направления деятельности для решения предстоящих задач», - говорится в сообщении Минобороны.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]