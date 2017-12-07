МВФ одобрил выделение Грузии 2-го транша в объеме $42 млн в рамках EFF

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) по итогам первого обзора выполнения Грузией программы сотрудничества в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) одобрил выделение ей очередного транша в размере 30 млн SDR (около $42,4 млн), говорится в сообщении на сайте МВФ.
Это второй транш, выделяемый Грузии в соответствии с утвержденной в апреле текущего года новой трехлетней кредитной программы EFF, общий объем которой составляет 201,4 млн SDR (примерно $285,3 млн).
Первый транш в размере 30 млн SDR страна получила сразу же после утверждения данной программы. Предоставление остальной суммы будет осуществляться поэтапно в течение срока действия программы по итогам шести полугодовых обзоров.
Как говорится в пресс-релизе МВФ, экономические показатели Грузии улучшились, хотя остаются риски для дальнейшего роста. Что касается банковского сектора, он по-прежнему сохраняет ликвидность, прибыльность и хорошо капитализирован.
По оценке фонда, бюджет страны на 2018 год надлежащим образом нацелен на финансовую консолидацию, предусматривая дальнейшее снижение дефицита при одновременном увеличении капитальных расходов. Для этого властям страны следует продолжать улучшать управление доходами и сдерживать текущие расходы, в том числе путем сокращения субсидий и долевого участия в государственных предприятиях, полагает фонд.
МВФ приветствует шаги властей Грузии по повышению устойчивости финансового сектора и денежно-кредитную политику Нацбанка, ориентированную на обеспечение стабильности цен, считая, что таргетирование инфляции в сочетании с режимом плавающего валютного курса будет способствовать развитию экономики.
В сообщении также указывается на необходимость дальнейшего продвижения структурных реформ.
Как сообщалось, МВФ в октябрьском обзоре мировой экономики повысил прогноз роста ВВП Грузии в 2017 году с 3,5% до 4%, в 2018 году - с 4% до 4,2%. В то же время прогноз инфляции в Грузии в 2017 году фонд ухудшил с 5,7% до 6%, в 2018 и 2022 годах ожидает роста потребительских цен на 3%.
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