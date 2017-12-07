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СНГ 07.12.2017 11:45

ЗВР Белоруссии за январь-ноябрь выросли в 1,5 раза и превысили $7,4 млрд

Золотовалютные резервы Белоруссии на 1 декабря 2017 года превысили $7,4 млрд, увеличившись с начала года на $2 млрд 486,5 млн, или на 50,5%, сообщается в пресс-релизе Национального банка Белоруссии.

За ноябрь ЗВР выросли на $18,4 млн (на 0,2%) после роста в октябре на $128,6 млн (на 1,8%).

"Увеличению международных резервных активов в ноябре способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также поступление средств от продажи Национальным банком и министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте. Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота", - отмечает Нацбанк.

По данным регулятора, правительством и НББ в ноябре исполнены внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка $314 млн.

Как сообщалось, ЗВР Белоруссии по стандартам МВФ за 2016 год выросли на 18% и на 1 января 2017 года составили $4 млрд 927,2 млн. За 2015 год ЗВР сократились на 17,5%, до $4 млрд 175,8 млн, а в 2014 году - на 23,9%, до $5 млрд 59,1 млн.

Основными направлениями денежно-кредитной политики Белоруссии на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов по стандартам МВФ не менее чем на $500 млн.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЗВР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]