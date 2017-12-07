ЗВР Белоруссии за январь-ноябрь выросли в 1,5 раза и превысили $7,4 млрд

Золотовалютные резервы Белоруссии на 1 декабря 2017 года превысили $7,4 млрд, увеличившись с начала года на $2 млрд 486,5 млн, или на 50,5%, сообщается в пресс-релизе Национального банка Белоруссии.
За ноябрь ЗВР выросли на $18,4 млн (на 0,2%) после роста в октябре на $128,6 млн (на 1,8%).
"Увеличению международных резервных активов в ноябре способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также поступление средств от продажи Национальным банком и министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте. Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота", - отмечает Нацбанк.
По данным регулятора, правительством и НББ в ноябре исполнены внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка $314 млн.
Как сообщалось, ЗВР Белоруссии по стандартам МВФ за 2016 год выросли на 18% и на 1 января 2017 года составили $4 млрд 927,2 млн. За 2015 год ЗВР сократились на 17,5%, до $4 млрд 175,8 млн, а в 2014 году - на 23,9%, до $5 млрд 59,1 млн.
Основными направлениями денежно-кредитной политики Белоруссии на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов по стандартам МВФ не менее чем на $500 млн.
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