Компания Bakcell впервые в Азербайджане демонстрирует готовность к 5G и рекордную скорость до 1 гигабит в секунду с помощью технологии 4.5G Pro

Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане – компания Bakcell демонстрирует готовность к 5G и технологию 4.5G Pro на своем стенде на выставке BakuTel-2017.

Будучи известным лидером в сфере инноваций, в этом году компания Bakcell в очередной раз удивит посетителей выставки BakuTel, и подарит им незабываемые впечатления, демонстрируя ультрасовременные технологии.

Посетив уголок «Путь к стандарту 5G» стенда Bakcell, организованного совместно с Nokia, гости выставки смогут ознакомиться с новейшей технологией 4.5G Pro а также понаблюдать за скоростью в 10 раз превышающую скорость привычной сети LTE.

Так, в рамках уникальной для Азербайджана презентации, посвященной готовности к 5G, Bakcell и Nokia продемонстрируют посетителям стенда невероятные возможности технологии 4.5G Pro и фантастическую скорость передачи данных, достигающую 1 гигабит в секунду. Также, гости стенда смогут понаблюдать за демонстрацией Robot Automation Latency, рассказывающей о преимуществах сокращения задержки передачи сигнала.

«В связи со стремительным ростом спроса на услуги сверхскоростного мобильного интернета, а также растущим темпом использования ресурсоемких приложений, компания Bakcell продолжает инвестировать значительные средства в свою сеть, и работает над применением самых последних технологий, доступных на мировом рынке. В недалеком будущем, пользователи будут нуждаться в сетях с высокой пропускной способностью, способных передавать большие объемы данных. Поэтому, чтобы сохранить свое лидерство в области инноваций, мы хотим убедиться, что наша сеть будет готова поддерживать 4.5G Pro и даже 5G, как только на рынке появится спрос на такие технологии» отметил главный исполнительный директор компании Bakcell Николаи Беккерс.

Презентация, посвященная готовности к стандарту 5G, наглядно демонстрирует всю важность сокращения задержки передачи сигналов, для обеспечения скоростной, эффективной и интеллектуальной связи, а также для глобальной автоматизации в будущем. Гости стенда Bakcell на выставке BakuTel-2017 получат уникальный шанс увидеть скорость передачи данных, достигающую 1 гигабит в секунду, а также получить положительные эмоции от шоу роботов.

Bakcell приглашает всех гостей и участников выставки Bakutel-2017 посетить стенд компании и получить незабываемые впечатления от использования ультрасовременных технологий в веселой и увлекательной атмосфере.

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О компании Bakcell

Компания Bakсell – Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sü[email protected], Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Будучи крупнейшим инвестором не-нефтяного сектора страны, компания Bakcell продолжает вкладывать значительные инвестиции в экономику Азербайджана, инвестируя в самые современные телекоммуникационные технологии, а также в людей, обслуживающих абонентов компании.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

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