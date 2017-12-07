Эрдоган заявляет о намерении обсудить с Путиным и другими мировыми лидерами ситуацию вокруг Иерусалима - СМИ

Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган считает необходимым обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуация вокруг решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.
По словам Р.Эрдогана, согласно турецкой газете "Сабах", он также хочет обсудить эту тему с лидерами ФРГ, Франции, Великобритании, Испании и с папой римским Франциском.
"Нет других стран, кроме США и Израиля, которые открыто пренебрегали бы решением ООН 1980 года по Иерусалиму", - подчеркнул Р.Эрдоган, отметив, что действия президента США Дональда Трампа лишь разжигают конфликт на Ближнем Востоке.
Он напомнил, что на следующей неделе в Стамбуле должен пройти саммит Организации исламского сотрудничества, на которой планируется выработать единую позицию по проблеме Иерусалима.
Накануне Д.Трамп в Белом Доме заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Он поручил Госдепу начать подготовку к переведению посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.
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