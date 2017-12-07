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Дальнее зарубежье 07.12.2017 11:48

Эрдоган заявляет о намерении обсудить с Путиным и другими мировыми лидерами ситуацию вокруг Иерусалима - СМИ

Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган считает необходимым обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуация вокруг решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

По словам Р.Эрдогана, согласно турецкой газете "Сабах", он также хочет обсудить эту тему с лидерами ФРГ, Франции, Великобритании, Испании и с папой римским Франциском.

"Нет других стран, кроме США и Израиля, которые открыто пренебрегали бы решением ООН 1980 года по Иерусалиму", - подчеркнул Р.Эрдоган, отметив, что действия президента США Дональда Трампа лишь разжигают конфликт на Ближнем Востоке.

Он напомнил, что на следующей неделе в Стамбуле должен пройти саммит Организации исламского сотрудничества, на которой планируется выработать единую позицию по проблеме Иерусалима.

Накануне Д.Трамп в Белом Доме заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Он поручил Госдепу начать подготовку к переведению посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, ИЕРУСАЛИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]