Эрдоган заявляет о намерении обсудить с Путиным и другими мировыми лидерами ситуацию вокруг Иерусалима - СМИ

Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган считает необходимым обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуация вокруг решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

По словам Р.Эрдогана, согласно турецкой газете "Сабах", он также хочет обсудить эту тему с лидерами ФРГ, Франции, Великобритании, Испании и с папой римским Франциском.

"Нет других стран, кроме США и Израиля, которые открыто пренебрегали бы решением ООН 1980 года по Иерусалиму", - подчеркнул Р.Эрдоган, отметив, что действия президента США Дональда Трампа лишь разжигают конфликт на Ближнем Востоке.

Он напомнил, что на следующей неделе в Стамбуле должен пройти саммит Организации исламского сотрудничества, на которой планируется выработать единую позицию по проблеме Иерусалима.

Накануне Д.Трамп в Белом Доме заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Он поручил Госдепу начать подготовку к переведению посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.