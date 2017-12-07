В Белоруссии и России две трети населения не проявляют интереса к образованию за рубежом - опрос

В регионе СНГ снижается интерес к получению образования в соседних странах, в Белоруссии и России две трети населения не проявляют интереса к образованию за рубежом, свидетельствуют данные опроса Евразийского банка развития (ЕАБР).

"Население стран региона чаще всего предпочитает образовательные услуги стран дальнего зарубежья, прежде всего ЕС, чем соседних по региону СНГ стран. Это характерно в первую очередь для Армении, Молдавии, Белоруссии и России", - приводят в ЕАБР результаты исследования.

Отмечается, что на протяжении последних трех лет две трети россиян выражают отсутствие интереса к получению образования за рубежом для себя или своих детей. Отсутствие намерений демонстрирует также большинство жителей Беларуси (59% в 2017 году).

По данным исследования, интерес к российскому образованию, как наиболее популярному внутри региона СНГ, в большей степени демонстрируют жители Таджикистана (36%), Кыргызстана (28%) и Казахстана (24%). Вместе с тем, в Таджикистане доля респондентов, желающих получить образование в России, сократилась за последние два года почти на четверть.

"Единое образовательное пространство служит основой сотрудничества в ключевых экономических сферах - машиностроении, энергетике, транспорте. А подготовка будущих учителей содействует роли русского языка как языка межнационального общения. Нужны инновационные инструменты повышения мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава, чтобы изменить ситуацию", - прокомментировал итоги исследования директор Центра интеграционных исследований ЕАБР (ЦИИ ЕАБР) Евгений Винокуров.

Одновременно данные опроса свидетельствуют о достаточно высоком интересе к продукции культурной индустрии в соседних по региону СНГ странах, то есть к их кинематографу, литературе, музыкальному искусству и т. д.

"Наиболее высокий интерес зафиксирован среди граждан Таджикистана (69%), Казахстана (68%) и Белоруссии (60%), наименьший - в Армении (36%). Однако и в сфере культуры привлекательность стран ЕАЭС и региона СНГ плавно снижается", - говорится в исследовании.

Опрос в рамках проекта "Интеграционный барометр ЕАБР" проводился в 7 странах (5 стран ЕАЭС, Таджикистан и Молдавия), в каждой из которых опрошено не менее 1 тыс. человек (всего порядка 8 тыс. человек).

Опросы в рамках проекта "Интеграционный барометр ЕАБР" проводятся на ежегодной основе с 2012 года совместными усилиями ЦИИ ЕАБР и Международного исследовательского агентства "Евразийский монитор".