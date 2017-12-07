Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии в октябре превысил $9 млрд

Сумма обращений в страховые компании из-за порчи имущества разрушительными лесными пожарами, которые бушевали в октябре на севере Калифорнии, превысила отметку в $9 млрд.
Это самый значительный ущерб, причиненный пожарами, в истории США, отмечает MarketWatch.
Пострадало или было разрушено более 21 тыс. жилых домов и 2,8 тыс. объектов бизнеса, а также свыше 6 тыс. транспортных средств, заявил государственный страховой инспектор Дейв Джонс. По данным на 1 декабря, ущерб составил $9,4 млрд. Эти расчеты основаны на данных, полученных от 260 страховщиков.
"Эти цифры не только представляют собой ошеломляющие потери десятков тысяч калифорнийцев. Октябрьские пожары, опустошившие целые поселения и стоившие жизни 44 людям, оказались самыми разрушительными и смертоносными в истории нашего штата", - отметил он.
В прошлом месяце Travelers Companies Inc. сообщала о том, что связанные с пожарами в Калифорнии потери компании составят в четвертом квартале $675 млн до уплаты налогов. Другая страховая компания Allstate Corp. оценивает свои убытки в $516 млн.
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