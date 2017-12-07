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Дальнее зарубежье 07.12.2017 13:05

Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии в октябре превысил $9 млрд

Сумма обращений в страховые компании из-за порчи имущества разрушительными лесными пожарами, которые бушевали в октябре на севере Калифорнии, превысила отметку в $9 млрд.

Это самый значительный ущерб, причиненный пожарами, в истории США, отмечает MarketWatch.

Пострадало или было разрушено более 21 тыс. жилых домов и 2,8 тыс. объектов бизнеса, а также свыше 6 тыс. транспортных средств, заявил государственный страховой инспектор Дейв Джонс. По данным на 1 декабря, ущерб составил $9,4 млрд. Эти расчеты основаны на данных, полученных от 260 страховщиков.

"Эти цифры не только представляют собой ошеломляющие потери десятков тысяч калифорнийцев. Октябрьские пожары, опустошившие целые поселения и стоившие жизни 44 людям, оказались самыми разрушительными и смертоносными в истории нашего штата", - отметил он.

В прошлом месяце Travelers Companies Inc. сообщала о том, что связанные с пожарами в Калифорнии потери компании составят в четвертом квартале $675 млн до уплаты налогов. Другая страховая компания Allstate Corp. оценивает свои убытки в $516 млн.

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, ПОЖАРЫ, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]