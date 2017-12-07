В Лос-Анджелесе установили самый высокий в истории уровень пожарной опасности

Власти округа Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) установили самый высокий когда-либо зафиксированный в регионе уровень опасности из-за природных пожаров, сообщил в четверг американский телеканал Си-Эн-Эн.

В Лос-Анджелесе введен режим чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что сейчас пожары бушуют в четырех отдельных районах в южной части штата. Общая площадь территории, разоренной пожарами, составила уже почти 50 тыс. гектаров.

Самый масштабный пожар, получивший название "Томас", охватил более 36 тыс. гектаров в округе Вентура. Пожарная служба штата предупредила жителей округа о существовании "большой вероятности сильного распространения огня".

"Нам предстоят ночь и день, полные испытаний", - сказал на пресс-конференции представитель пожарной службы штата Тим Чавес.

Он отметил, что сильный ветер и крайне сухая растительность в регионе сильно осложняют борьбу с огнем.

Ранее власти штата распорядились об эвакуации более 200 тыс. человек.

Си-Эн-Эн отметил, что эвакуированы были, в том числе, жители престижного района Лос-Анджелеса Бель-Эйр, в котором проживают многие голливудские знаменитости.

Накануне губернатор штата Калифорния Джерри Браун ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Вентура.

Сообщалось, что в результате пожаров в южных районах штата сгорело уже несколько сотен зданий. Не менее трех пожарных пострадали при тушении огня.

Кроме того, местные СМИ сообщали о гибели одного человека в результате ДТП, причиной которого стал пожар.

Распространения огня также привело к перебоям с электроснабжением. Более 260 тыс. человек на юге штата остаются без электричества.