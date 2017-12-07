Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0057 RUR   0.0287 GBR   2.2745 TRY   0.4412

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.36 Brent   63.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 9 Дек 10 Дек 11°

Дальнее зарубежье 07.12.2017 13:32

В Лос-Анджелесе установили самый высокий в истории уровень пожарной опасности

Власти округа Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) установили самый высокий когда-либо зафиксированный в регионе уровень опасности из-за природных пожаров, сообщил в четверг американский телеканал Си-Эн-Эн.

В Лос-Анджелесе введен режим чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что сейчас пожары бушуют в четырех отдельных районах в южной части штата. Общая площадь территории, разоренной пожарами, составила уже почти 50 тыс. гектаров.

Самый масштабный пожар, получивший название "Томас", охватил более 36 тыс. гектаров в округе Вентура. Пожарная служба штата предупредила жителей округа о существовании "большой вероятности сильного распространения огня".

"Нам предстоят ночь и день, полные испытаний", - сказал на пресс-конференции представитель пожарной службы штата Тим Чавес.

Он отметил, что сильный ветер и крайне сухая растительность в регионе сильно осложняют борьбу с огнем.

Ранее власти штата распорядились об эвакуации более 200 тыс. человек.

Си-Эн-Эн отметил, что эвакуированы были, в том числе, жители престижного района Лос-Анджелеса Бель-Эйр, в котором проживают многие голливудские знаменитости.

Накануне губернатор штата Калифорния Джерри Браун ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Вентура.

Сообщалось, что в результате пожаров в южных районах штата сгорело уже несколько сотен зданий. Не менее трех пожарных пострадали при тушении огня.

Кроме того, местные СМИ сообщали о гибели одного человека в результате ДТП, причиной которого стал пожар.

Распространения огня также привело к перебоям с электроснабжением. Более 260 тыс. человек на юге штата остаются без электричества.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, ПОЖАРЫ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии в октябре превысил $9 млрд В Калифорнии более 600 семей эвакуированы из-за природного пожара Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превысил $3,3 млрд - рекорд в истории США Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 30 человек - власти В Калифорнии из-за лесных пожаров более 100 человек числятся пропавшими без вести Эвакуация объявлена в южных районах Калифорнии из-за лесных пожаров - Си-Эн-Эн

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]