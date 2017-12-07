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СНГ 07.12.2017 13:14

В будущем Киргизия должна сама обеспечивать свою безопасность - премьер

Киргизии надо быть готовой рассчитывать на свои возможности при обеспечении безопасности, несмотря на расположенную в стране российскую военную базу, считает премьер-министр республики Сапар Исаков.

"Находящаяся в республике российская военная база проводит большую работу. В документах прописано, что она является гарантом внешней безопасности страны", - заявил в четверг на встрече с журналистами премьер-министр.

В то же время, подчеркнул он, "Киргизия должна обходиться своими силами и обеспечивать самостоятельно собственную безопасность".

"Российская база будет в Киргизии еще 15 лет. Давайте посмотрим, как будет складываться ситуация в перспективе. Но сегодня эта база она актуальна для республики и региона. Но в будущем Кыргызстан должен сам обеспечивать свою безопасность", - сказал он.

В Киргизии расположена объединенная российская военная база "Кант", являющаяся авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства государств Организации Договора о коллективной безопасности.

В состав базы входят авиабаза "Кант", военно-морская испытательная база на озере Иссык-Куль, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕМЬЕР, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]