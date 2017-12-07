Arxin-M LTD подготовит проектно-сметную документацию третьего дома для журналистов

Государственный фонд по поддержке средств массовой информации при президенте Азербайджана (KIVDF) подписал контракт с ООО «Arxin-M LTD» на подготовку проектно-сметной документации под строительство жилого здания для журналистов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики Азербайджана.

Стоимость соглашения составляет 246,295 тыс. манатов.

Жилой дом для работников СМИ будет построен в бакинском поселке Бибиэйбат.

Отметим, что это будет третий по счету жилой дом для журналистов. Закладка фундамента третьего по счету жилого дома для журналистов состоялась 20 июля текущего года. В официальной церемонии по закладке фундамента принимал участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Б.Рустамбеков