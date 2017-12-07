Президент Азербайджана совершает визит в Губинский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершает в четверг поездку в Губинский район, сообщает сайт главы государства.
Р.Бабаев
Баку и Анкара подписали протокол по итогам заседания Азербайджано-Турецкого военного диалога на высшем уровне
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Баку призывает соблюдать резолюции Совбеза ООН в урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем – МИД Азербайджана
Манат и доллар сохранили позиции на валютном аукционе в четверг
Баку и Астана подготовили дорожную карту для развития двустороннего сотрудничества до 2021г – глава Минэнерго Азербайджана
Минсельхоз Азербайджана выделит около 1,8 млн манатов под строительство нового здания для трех республиканских лабораторий
Arxin-M LTD подготовит проектно-сметную документацию третьего дома для журналистов
В Австралии разрешили однополые браки
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства мужчиной своей жены и 4 дочерей – Генпрокуратура и МВД Азербайджана
В Белоруссии и России две трети населения не проявляют интереса к образованию за рубежом - опрос
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Дагестане
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Компания Bakcell впервые в Азербайджане демонстрирует готовность к 5G и рекордную скорость до 1 гигабит в секунду с помощью технологии 4.5G Pro
Борис Щетинкин: «Я прикасаюсь сердцем к моему Азербайджану». Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ