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СНГ 07.12.2017 13:45

У здания украинского парламента митингуют сторонники Тимошенко, рядом проходит акция Соцпартии

Утром у стен Верховной Рады Украины спокойно, на территории палаточного городка сторонников "Руха новых сил" Михаила Саакашвили людей не очень много.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в то же время на площадь Конституции у здания Рады пришли сторонники партии "Батькивщина" с символикой политической силы. По состоянию на 10.00 четверга их около 500 человек, но к ним постоянно подходят новые колонны людей.

Участники массовой акции время от времени скандируют: "Нет продаже земли!".

В то же время у стен парламента со стороны улицы Грушевского проходит митинг сторонников Социалистической партии. Участники митинга перекрыли движение на перекрестке улицы Шелковичная с ул. Грушевского.

Охрана здания парламента Украины усилена по сравнению с предыдущими двумя днями: представители полиции и Нацгвардии стоят по периметру здания в 5-6 рядов.

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Тэги: УКРАИНА, КИЕВ, ПАРЛАМЕНТ, ОБСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]