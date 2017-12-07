У здания украинского парламента митингуют сторонники Тимошенко, рядом проходит акция Соцпартии

Утром у стен Верховной Рады Украины спокойно, на территории палаточного городка сторонников "Руха новых сил" Михаила Саакашвили людей не очень много.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в то же время на площадь Конституции у здания Рады пришли сторонники партии "Батькивщина" с символикой политической силы. По состоянию на 10.00 четверга их около 500 человек, но к ним постоянно подходят новые колонны людей.

Участники массовой акции время от времени скандируют: "Нет продаже земли!".

В то же время у стен парламента со стороны улицы Грушевского проходит митинг сторонников Социалистической партии. Участники митинга перекрыли движение на перекрестке улицы Шелковичная с ул. Грушевского.

Охрана здания парламента Украины усилена по сравнению с предыдущими двумя днями: представители полиции и Нацгвардии стоят по периметру здания в 5-6 рядов.