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Дальнее зарубежье 07.12.2017 12:33

Палестинцы протестуют против решения Трампа по Иерусалиму

Палестинцы на Западном берегу реки Иордан протестуют против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

В ночь на четверг палестинцы, протестуя против решения Вашингтона, выключили огни на главной рождественской ели в городе Вифлеем.

Закрыты образовательные учреждения и магазины.

Накануне американский лидер Д.Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о подготовке переноса туда из Тель-Авива посольства США.

Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что это решение противоречит нормам международного права.

"Объявление (Д.Трампа - ИФ) о признании Иерусалима столицей Израиля нарушает международные резолюции и соглашения, а также противоречит консенсусу, существующему у многих государств мира", - сказал М.Аббас.

Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать это, отмечая, что данный вопрос должен решаться посредством диалога между израильтянами и палестинцами.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ПАЛЕСТИНЦЫ, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]