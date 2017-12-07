Палестинцы протестуют против решения Трампа по Иерусалиму

Палестинцы на Западном берегу реки Иордан протестуют против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

В ночь на четверг палестинцы, протестуя против решения Вашингтона, выключили огни на главной рождественской ели в городе Вифлеем.

Закрыты образовательные учреждения и магазины.

Накануне американский лидер Д.Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о подготовке переноса туда из Тель-Авива посольства США.

Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что это решение противоречит нормам международного права.

"Объявление (Д.Трампа - ИФ) о признании Иерусалима столицей Израиля нарушает международные резолюции и соглашения, а также противоречит консенсусу, существующему у многих государств мира", - сказал М.Аббас.

Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать это, отмечая, что данный вопрос должен решаться посредством диалога между израильтянами и палестинцами.