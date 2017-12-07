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Дальнее зарубежье 07.12.2017 14:03

NEVS начала выпуск электромобилей в Китае

Шведско-китайская инвестиционная группа National Electric Vehicle Sweden AB (NEVS) начала на этой неделе производство автомобилей на новых источниках энергии на заводе в Тяньцзине (северный Китай).

Планируется, что первый электромобиль под маркой NEVS 9-3 официально сойдет со сборочной линии в 2018 году. Этот автомобиль создан на платформе SAAB 9-3.

В настоящее время производственные мощности предприятия позволяют собирать до 50 тыс. автомобилей в год. После запуска на полную мощность в течение двух лет выпуск возрастет до 220 тыс. машин в год, сообщает CarNewsChina.

Общий объем инвестиций в проект к настоящему времени составляет 4,2 млрд юаней ($750 млн).

Как сообщалось, NEVS заключила соглашение с Panda New Energy на поставку 150 тыс. легковых и 100 тыс. грузовых электромобилей до 2020 года.

Saab Automobile AB - шведская автомобилестроительная компания, с 1949 года выпускавшая легковые автомобили под маркой SAAB. В декабре 2011 года была признана банкротом, в 2012 году приобретена компанией NEVS. Центральный офис NEVS находится в шведском городе Тролльхеттан.

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Тэги: КИТАЙ, КОМПАНИЯ, АВТОМОБИЛИ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]