Баку и Астана подготовили дорожную карту для развития двустороннего сотрудничества до 2021г – глава Минэнерго Азербайджана

Казахстан заинтересован в расширении экономического сотрудничества с Азербайджаном, заявил министр энергетики страны Канат Бозумбаев в четверг, выступая на заседании азербайджано-казахстанской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству в Баку.

"Отношения между Азербайджаном и Казахстаном динамично развиваются, но есть большой потенциал для их дальнейшего развития в сферах энергетики, сельского хозяйства, транспорта и машиностроения", - сказал К.Бозумбаев.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в свою очередь отметил, что подготовлена "дорожная карта", отражающая комплекс мер, направленных на развитие двухстороннего сотрудничества с Казахстаном в период 2018-2020гг.

"Считаю, что имеются все возможности доя реализации мер, указанных в Дорожной карте и нынешнее заседание межправкомиссии внесет свой вклад в развитие сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной, научно- технической и культурно- гуманитарной областях", - отметил он.

В рамках заседания МПК стороны обсудили текущий уровень товарооборота между Азербайджаном и Казахстаном. За 9 месяцев 2017 года объем взаимного товарооборота между двумя странами увеличился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $102,5 млн. При этом экспорт азербайджанской продукции в Казахстан увеличился на 7,3% - до $21,8 млн, импорт - на 2,7% -до $80,7 млн.

Кроме того, в рамках заседания МПК были обсуждены вопросы расширения сотрудничества с Казахстаном в вопросах диверсификации маршрутов экспорта нефти и нефтепродуктов из этой страны в направлении Европы, перспективы совместной реализации энергетических проектов, а также транспортировки сжиженного газа.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сферах АПК, труда, социальной защиты и занятости, культуры и туризма, образования и экологии, а также организации двусторонних выставок и бизнес-форумов.

Н.Аббасова