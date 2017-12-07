Баку и Астана подготовили дорожную карту для развития двустороннего сотрудничества до 2021г – глава Минэнерго Азербайджана

Казахстан заинтересован в расширении экономического сотрудничества с Азербайджаном, заявил министр энергетики страны Канат Бозумбаев в четверг, выступая на заседании азербайджано-казахстанской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству в Баку.
"Отношения между Азербайджаном и Казахстаном динамично развиваются, но есть большой потенциал для их дальнейшего развития в сферах энергетики, сельского хозяйства, транспорта и машиностроения", - сказал К.Бозумбаев.
Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в свою очередь отметил, что подготовлена "дорожная карта", отражающая комплекс мер, направленных на развитие двухстороннего сотрудничества с Казахстаном в период 2018-2020гг.
"Считаю, что имеются все возможности доя реализации мер, указанных в Дорожной карте и нынешнее заседание межправкомиссии внесет свой вклад в развитие сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной, научно- технической и культурно- гуманитарной областях", - отметил он.
В рамках заседания МПК стороны обсудили текущий уровень товарооборота между Азербайджаном и Казахстаном. За 9 месяцев 2017 года объем взаимного товарооборота между двумя странами увеличился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $102,5 млн. При этом экспорт азербайджанской продукции в Казахстан увеличился на 7,3% - до $21,8 млн, импорт - на 2,7% -до $80,7 млн.
Кроме того, в рамках заседания МПК были обсуждены вопросы расширения сотрудничества с Казахстаном в вопросах диверсификации маршрутов экспорта нефти и нефтепродуктов из этой страны в направлении Европы, перспективы совместной реализации энергетических проектов, а также транспортировки сжиженного газа.
Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сферах АПК, труда, социальной защиты и занятости, культуры и туризма, образования и экологии, а также организации двусторонних выставок и бизнес-форумов.
Н.Аббасова
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