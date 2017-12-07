Лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Ханийе назвал решение президента США признать Иерусалим столицей Израиля "объявлением войны" и призвал возобновить движение по освобождению Палестины, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

Он подчеркнул, что сторонники движения не признают решения администрации президента США, отметив, что Иерусалим принадлежит палестинскому народу.

И.Ханийе также призвал палестинские политические течения объединиться для того, чтобы сформулировать новую национальную политику в отношении Израиля.

Накануне Д.Трамп в Белом Доме заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Он поручил госдепу начать подготовку к переведению посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.