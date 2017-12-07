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Дальнее зарубежье 07.12.2017 14:16

Лидер движения ХАМАС назвал признание Иерусалима столицей Израиля "объявлением войны" со стороны Вашингтона

Лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Ханийе назвал решение президента США признать Иерусалим столицей Израиля "объявлением войны" и призвал возобновить движение по освобождению Палестины, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

Он подчеркнул, что сторонники движения не признают решения администрации президента США, отметив, что Иерусалим принадлежит палестинскому народу.

И.Ханийе также призвал палестинские политические течения объединиться для того, чтобы сформулировать новую национальную политику в отношении Израиля.

Накануне Д.Трамп в Белом Доме заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Он поручил госдепу начать подготовку к переведению посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

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Тэги: ПАЛЕСТИНА, ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, ИЕРУСАЛИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]