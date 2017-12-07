Признание Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля ставит под угрозу ближневосточное урегулирование, считают в Кабуле

Кабул в четверг выразил озабоченность в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и намерениях перенести американское посольство в этот город.

"Правительство Исламской Республики Афганистан с пониманием глубокой озабоченности мусульманского народа страны и мусульманского мира, выражает свою глубокую озабоченность по поводу признания Иерусалима и перевода посольства Соединенных Штатов в этот город", - говорится в официальном заявлении пресс-службы президента Афганистана.

"Это решение возбуждает чувства всех мусульман в мире и поставило под угрозу мирный процесс на Ближнем Востоке, так как любые односторонние действия в этом отношении без участия Палестины и решения независимого государства не приведут к положительному результату и стабильному решению", - отметили в пресс-службе.

"Правительство национального единства и мусульманский народ Афганистана наряду с другими мусульманами в мире выступают за обеспечение права палестинского народа на независимое государство", - подчеркивается в заявлении.

Афганское правительство продолжает поддерживать мирный процесс в Палестине в сотрудничестве с исламским миром и международным сообществом в рамках Организации исламского сотрудничества, добавили в пресс-службе.

Накануне Д.Трамп в Белом Доме заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Он поручил госдепартаменту начать подготовку к переводу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.