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Дальнее зарубежье 07.12.2017 14:27

Признание Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля ставит под угрозу ближневосточное урегулирование, считают в Кабуле

Кабул в четверг выразил озабоченность в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и намерениях перенести американское посольство в этот город.

"Правительство Исламской Республики Афганистан с пониманием глубокой озабоченности мусульманского народа страны и мусульманского мира, выражает свою глубокую озабоченность по поводу признания Иерусалима и перевода посольства Соединенных Штатов в этот город", - говорится в официальном заявлении пресс-службы президента Афганистана.

"Это решение возбуждает чувства всех мусульман в мире и поставило под угрозу мирный процесс на Ближнем Востоке, так как любые односторонние действия в этом отношении без участия Палестины и решения независимого государства не приведут к положительному результату и стабильному решению", - отметили в пресс-службе.

"Правительство национального единства и мусульманский народ Афганистана наряду с другими мусульманами в мире выступают за обеспечение права палестинского народа на независимое государство", - подчеркивается в заявлении.

Афганское правительство продолжает поддерживать мирный процесс в Палестине в сотрудничестве с исламским миром и международным сообществом в рамках Организации исламского сотрудничества, добавили в пресс-службе.

Накануне Д.Трамп в Белом Доме заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Он поручил госдепартаменту начать подготовку к переводу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

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Тэги: АФГАНИСТАН, США, ИЕРУСАЛИМ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]