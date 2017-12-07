Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0057 RUR   0.0287 GBR   2.2745 TRY   0.4412

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.36 Brent   63.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 9 Дек 10 Дек 11°

СНГ 07.12.2017 14:58

Улюкаев в последнем слове заявляет о своей невиновности

Замоскворецкий суд Москвы в четверг заслушает последнее слово бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

"Я говорил, что не виновен в предъявленном поступлении и подтверждаю это в последнем слове", - сказал А.Улюкаев.

Он также обратил внимание суда, что в процессе так и не появился главный свидетель обвинения (Игорь Сечин). "Это удивительный процесс, в котором потерпевший сначала превращается в свидетеля, а потом и вовсе испаряется", - сказал А.Улюкаев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, УЛЮКАЕВ, ВИНА, ОТРИЦАНИЕ


Похожие новости


Адвокаты Улюкаева посоветовали прокурорам ссылаться на нормы права, а не на поговорки Улюкаева смутило, что Сечин встретил его у порога "Роснефти" в вязаном свитере Улюкаев попросил суд оправдать его, а также направить в СК материалы для проверки о привлечении Сечина за ложный донос Защита настаивает на оправдании Улюкаева Улюкаев пытался представить себя в суде жертвой провокации, но безуспешно - прокурор Гособвинение считает доказанной вину Улюкаева в получении взятки в $2 млн

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]