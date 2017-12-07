Улюкаев в последнем слове заявляет о своей невиновности

Замоскворецкий суд Москвы в четверг заслушает последнее слово бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

"Я говорил, что не виновен в предъявленном поступлении и подтверждаю это в последнем слове", - сказал А.Улюкаев.

Он также обратил внимание суда, что в процессе так и не появился главный свидетель обвинения (Игорь Сечин). "Это удивительный процесс, в котором потерпевший сначала превращается в свидетеля, а потом и вовсе испаряется", - сказал А.Улюкаев.