В Азербайджане планируется создание портала ASAN finance

Новые комплексы «ASAN hеyat» откроются в 2018 году в Шекинском и Имишлинском районах.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в церемонии открытия комплекса «ASAN heyat» Госагентства по услугам гражданам и социальным инновациям («ASAN xidmet») в Губинском районе. Это 12-ый центр ASAN, открытый в Азербайджане.
«В 2018 году в Шекинском и Имишлинском районах в эксплуатацию будут сданы комплексы «ASAN heyat», - сообщили И.Алиеву на церемонии.
Глава «ASAN xidmet» Инам Керимов отметил, что в центры «ASAN xidmet» на территории республики поступило до сих пор 18,6 млн обращений граждан.
Президента проинформировали о том, что с целью оказания финансовых услуг по принципу "one-stop shop" в Азербайджане планируется создание электронного портала "ASAN finance".
Р.Бабаев
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