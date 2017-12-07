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Социум 07.12.2017 13:06

В Азербайджане планируется создание портала ASAN finance

Новые комплексы «ASAN hеyat» откроются в 2018 году в Шекинском и Имишлинском районах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в церемонии открытия комплекса «ASAN heyat» Госагентства по услугам гражданам и социальным инновациям («ASAN xidmet») в Губинском районе. Это 12-ый центр ASAN, открытый в Азербайджане.

«В 2018 году в Шекинском и Имишлинском районах в эксплуатацию будут сданы комплексы «ASAN heyat», - сообщили И.Алиеву на церемонии.

Глава «ASAN xidmet» Инам Керимов отметил, что в центры «ASAN xidmet» на территории республики поступило до сих пор 18,6 млн обращений граждан.

Президента проинформировали о том, что с целью оказания финансовых услуг по принципу "one-stop shop" в Азербайджане планируется создание электронного портала "ASAN finance".

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ASAN, РЕГИОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]