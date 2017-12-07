В Азербайджане планируется создание портала ASAN finance

Новые комплексы «ASAN hеyat» откроются в 2018 году в Шекинском и Имишлинском районах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в церемонии открытия комплекса «ASAN heyat» Госагентства по услугам гражданам и социальным инновациям («ASAN xidmet») в Губинском районе. Это 12-ый центр ASAN, открытый в Азербайджане.

«В 2018 году в Шекинском и Имишлинском районах в эксплуатацию будут сданы комплексы «ASAN heyat», - сообщили И.Алиеву на церемонии.

Глава «ASAN xidmet» Инам Керимов отметил, что в центры «ASAN xidmet» на территории республики поступило до сих пор 18,6 млн обращений граждан.

Президента проинформировали о том, что с целью оказания финансовых услуг по принципу "one-stop shop" в Азербайджане планируется создание электронного портала "ASAN finance".

Р.Бабаев